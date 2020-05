Sonny Colbrelli: “De Giro d’Italia of klassiekers? Een moeilijke keuze” dinsdag 12 mei 2020 om 18:49

Sonny Colbrelli zal binnenkort enkele knopen moeten doorhakken. De sprinter had de Giro d’Italia met rood omcirkeld in zijn agenda, maar dat was nog voor de coronapandemie. “Ik moet nu wellicht kiezen tussen de Giro en de voorjaarsklassiekers. Dat is een moeilijke keuze”, zo vertelt Colbrelli aan SpazioCiclismo.

Colbrelli wilde dit jaar graag weer deelnemen aan de Ronde van Italië, maar de renner van Bahrain McLaren heeft ook een voorliefde voor de klassiekers. Het probleem voor Colbrelli is dat tijdens de Giro d’Italia (3-25 oktober) ook de Amstel Gold Race, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix op het programma staan.

“Als ik succes wil boeken in de klassiekers, moet ik de Giro overslaan. Ik wil absoluut meedoen aan de klassiekers, maar er spelen ook nog andere belangen”, aldus Colbrelli, die ook met een schuin oog kijkt naar de aankomende Ronde van Frankrijk. “De ploeg heeft echter klassementsambities met Mikel Landa en Wout Poels. Het is aan het team om een keuze te maken.”

Roerige periode

Colbrelli heeft een roerige periode achter de rug. Zo werd hij onlangs vader van een zoon genaamd Tomaso, maar was er ook minder leuk nieuws. “Mijn ouders werden getroffen door het coronavirus, net als mijn 84-jarige grootmoeder. Mijn oma heeft uiteindelijk een maand in het ziekenhuis gelegen, maar heeft het gelukkig overleefd.”

“Mijn zoon werd overigens geboren in Brescia, een van de zwaarst getroffen steden. Het was geen makkelijke periode, maar ik kon mijn gedachten gelukkig verzetten en ben blijven trainen.”