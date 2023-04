Solozege Damien Howson in eerste rit Vuelta Asturias

Damien Howson heeft de openingsetappe in de Vuelta Asturias gewonnen. De 30-jarige Australiër van Q36.5 Pro Cycling Team kwam in Pola de Lena solo over de meet.



De Ronde van Asturië startte vrijdag met een zware heuvelrit van Oviedo naar Pola de Lena. Het venijn van de etappe zat hem in de staart, met drie gecategoriseerde beklimmingen in de laatste dertig kilometer, waaronder de Alto de Carabanzo (2,1 kilometer aan 9,8 procent) op zeven kilometer van de finish.

Nicolas Sessler, Ollie Jones en Victor Martinez waren de renners die de vlucht van de dag vormden. Groter dan drie minuten werd hun voorsprong nooit, en met nog vijftig kilometer te gaan werden de Braziliaan, de Nieuw-Zeelander en de Spanjaard alweer ingerekend door het peloton, dat in sneltreinvaart afreed op La Cabaña (3,4 kilometer aan 9,2 procent) op 31 kilometer van de streep.

Op La Cabaña bleven er twintig renners over voor de ritzege, waaronder klassementsrenners als Lorenzo Fortunato, Ivan Sosa, Antonio Pedrero, Gianluca Brambilla, Damien Howson en Steff Cras.

In de twee beklimmingen die daarna nog volgden zou de groep nog verder worden uitgedund, waardoor een kopgroep met twaalf renners in de laatste kilometers zou overblijven. Howson zou na een ultieme aanval uiteindelijk als winnaar uit de bus komen rollen. Een paar seconden later sprintten Vincenzo Albanese, Roger Adria en Steff Cras naar de plekken twee, drie en vier.