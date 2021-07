‘Soler op weg naar UAE Emirates, De la Cruz richting Movistar’

Marc Soler vertrekt na zeven jaar bij Movistar. De Spaanse klimmer, die over een aflopend contract beschikt, staat volgens TVE op het punt om een contract te tekenen bij UAE Emirates. Die ploeg neemt dan weer afscheid van David De la Cruz, die door Movistar begeerd wordt.

Soler debuteerde in 2015 voor de WorldTour-ploeg van Movistar. In al die jaren liet de klimmer zich meermaals van zijn beste kans zien. Zo won hij Parijs-Nice in 2018 en won hij etappes in de Vuelta a España, de Ronde van Romandië en werd hij derde in de Ronde van Catalonië.

UAE Emirates heeft naast Soler ook vergevorderde interesse in Antonio Pedrero. De 29-jarige Catalaan komt sinds 2016 uit voor Movistar en won eerder dit seizoen nog de Route d’Occitanie.

Waar de ploeg van absolute kopman Tadej Pogačar twee Spanjaarden binnenhaalt, lijkt ook afscheid genomen te worden van een Spanjaard. David De la Cruz krijgt geen nieuw contract aangeboden door UAE Emirates en bewandelt naar verluidt de omgekeerde weg als Soler en Pedrero.