Soler boekt eerste seizoenszege voor Movistar: “Was een chaotische koers” zondag 2 februari 2020 om 11:04

Marc Soler zal dit seizoen meer vrijheid krijgen na het vertrek van Nairo Quintana, Mikel Landa en Richard Carapaz. De Spaanse klimmer liet in de Trofeo Pollença-Port d’Andratx al meteen zien klaar te zijn voor het kopmanschap. “Ik ben ontzettend blij voor mezelf en de ploeg”, zo reageerde Soler vlak na het overschrijden van de finish.

De ploeg van Soler, Movistar, nam al vroeg de koers in handen. De finale werd gekleurd door Soler, Gregor Mühlberger, Lennard Kämna en Diego Rosa, maar uiteindelijk bleken Soler en Mühlberger over de beste benen te beschikken. “Het was echt een ontzettend zware en chaotische wedstrijd”, aldus de winnaar.

“Het was echt afzien op dit lastige parcours. Op een gegeven moment konden Gregor en ik een kloof uitbouwen. We werkten vervolgens erg goed samen richting de streep”, zo vertelt Soler, die op de slotklim zijn duivels ontbond en zijn Oostenrijkse medevluchter wist te lossen. “Ik kende de klim en wist waar ik moest aanvallen.”

“We mogen terugkijken op een geslaagde Challenge Mallorca, aangezien Alejandro Valverde en Davide Villella ook nog een keer als derde finishten. We richten ons nu op de Ronde van Valencia van volgende week”, zo besluit Soler.