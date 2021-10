Solarwatt verlengt sponsorcontract met Metec-Solarwatt

Solarwatt, leverancier van apparatuur voor zonne-energie, verlengt het sponsorcontract met het continentale Metec-Solarwatt met een jaar. De goede resultaten dit seizoen zijn mede aanleiding voor de verlengde samenwerking, melden de ploeg en haar naamsponsor in een persbericht.

Solarwatt is sinds dit seizoen naamsponsor van Metec-Solarwatt, dat voorheen als Metec-TKH in het peloton actief was. De producent van zonnepanelen uit Tiel wilde zo haar naamsbekendheid in Nederland en België vergroten. Een jaar co-sponsorschap smaakte naar meer, bekent Hans Zijlmans van Solarwatt. “Niet alleen persoonlijk, maar ook professioneel is het een heel goede zet geweest”, vertelt hij.

Voor Zijlmans was de contractverlenging een vanzelfsprekendheid. “De wielersport en ons bedrijf hebben veel raakvlakken; het is een goede manier om de naamsbekendheid van Solarwatt te vergroten. We hebben verkoopkantoren in verschillende landen, in welke de ploeg ook koersen rijdt. En wees nou eerlijk, na een jaar met zo veel successen, dan kan er natuurlijk alleen maar verlenging volgen.”

Ploegmanager Michel Megens is blij met de verlengde samenwerking en noemt Solarwatt een fantastische partner. “Niet alleen voor de wielerploeg, maar ook voor Metec als bedrijf. We kijken uit naar een verdere samenwerking op beide fronten.”