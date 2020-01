Sofie De Vuyst ook positief bij contra-expertise woensdag 22 januari 2020 om 10:02

Op 18 september testte Sofie De Vuyst positief op exogene steroïden bij een out-of-competition-controle. De 32-jarige Belgische vroeg vervolgens een test van de B-staal aan om haar onschuld te bewijzen, maar ook die heeft een positief resultaat opgeleverd. Dit schrijft Het Laatste Nieuws.

De Vuysts partner en oud-renner Bart De Clercq liet eerder al weten niet veel te verwachten van de hertest. “De kans dat er iets anders uit de bus komt is klein, maar we willen alle middelen aanwenden om de onschuld van Sofie te bewijzen. Wij zitten immers boordevol vragen. Hoe is zij tot die positieve dopingtest gekomen? Lagen besmette voedingssupplementen aan de basis?”

De Vuyst blijft haar onschuld volhouden. Om haar te verdedigen doet ze een belang op advocaat Johnny Maesschalk, waar Denise Betsema onlangs ook al een beroep op deed. De Flandrienne van 2019 zou dit seizoen rijden voor de Australische formatie Mitchelton-Scott, maar deze heeft intussen laten weten dat zij geen deel uitmaakt van de selectie.

Afgelopen jaar reed De Vuyst voor Parkhotel Valkenburg. In het tenue van de Nederlandse ploeg won ze de Brabantse Pijl. De renster werd na het nieuws van haar positieve test per direct door de ploeg op non-actief gesteld.