Sofia Bertizzolo zegeviert in La Classique Morbihan

Sofia Bertizzolo heeft La Classique Morbihan gewonnen. In Grand-Champ kwam de Italiaanse van Liv Racing met een kleine voorsprong op een eerste groepje over de streep. Achter haar sprintte de Française Valentine Fortin naar de tweede plaats, vóór de Italiaanse Chiara Consonni die derde werd. Voor Bertizzolo was het haar eerste overwinning van het seizoen.

De koers over geaccidenteerde wegen ging over 115 kilometer van Josselin naar Grand-Champ, waar morgen ook de Grand Prix du Morbihan voor mannen en vrouwen worden gehouden. In de finale was het steeds klimmen geblazen op de lokale omloop door en rondom Grand-Champ die vijfmaal moest worden afgelegd.

Op de plaatselijke ronde probeerden verschillende vrouwen weg te komen, maar het was Sofia Bertizzolo die uiteindelijk de beslissende move plaatste. De Italiaanse wist zich los te maken van de anderen en met een kleine voorsprong over de finish te komen. Op de erelijst volgt ze Christine Majerus op, die in 2019 de koers wist te winnen.