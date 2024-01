woensdag 24 januari 2024 om 17:32

Sofia Bertizzolo wint opwarmer voor Cadel Evans Great Ocean Road Race

Sofia Bertizzolo heeft woensdag de Geelong Classic op haar naam geschreven. De 26-jarige Italiaanse, die uitkomt voor UAE Team ADQ, bleek in het wielercriterium in Geelong de snelste in de sprint.

De Geelong Classic wordt gezien als opwarmer voor de Deakin University Elite Women’s Road Race, de vrouwelijke variant van de Cadel Evans Great Ocean Road Race. Deze WorldTour-wedstrijd – met start en finish in Geelong – staat komende zaterdag op het programma.

Vandaag was de WK-stad van 2010 echter ook al het decor voor de Geelong Classic. De rensters werkten maar liefst 25 keer een lokale ronde af van slechts twee kilometer. Aan het einde van de rit werd er gesprint om de zege en kwam Sofia Bertizzolo als eerste over de streep, voor Georgia Baker (Jayco AlUla) en Francesca Barale (dsm-firmenich PostNL).

De rappe Italiaanse trekt zo de goede lijn van de voorbije weken door. Eerder deze maand was ze ook al vierde in de Women’s Down Under Criterium en twee keer derde in een rit in de Tour Down Under. In die laatste wedstrijd wist ze zich tevens te verzekeren van de groene puntentrui.

“Het was een vreemde finish. We kwamen echt met hoge snelheid aan en we reden dicht langs de hekken. Het was een close finish”, verklaarde Bertizzolo na afloop. “Ik was nog niet klaar om mijn sprint in te zetten, maar ik was bang dat iemand me zou overvleugelen. Ik koos dan ook voor een zeer lange spurt. Toen ik geen schaduw meer zag, wist ik dat het binnen was.”