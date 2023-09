vrijdag 15 september 2023 om 16:17

Bertizzolo snelt in slotmeters voorbij juichende Schrempf in Ronde van Romandië, Bredewold derde

De openingsrit in de Ronde van Romandië voor vrouwen is gewonnen door Sofia Bertizzolo. De Italiaanse van UAE Team ADQ sprintte in extremis voorbij de juichende Carina Schrempf, die in de slotfase was aangevallen vanuit het uitgedunde peloton. Mischa Bredewold werd derde.

Op dag één van de Tour de Romandie Féminin stond een 144,1 kilometer lange rit op het programma met start en finish in Yverdon-les-Bains. De etappe bevatte meerdere heuvels, maar een sprint leek op voorhand niet uitgesloten. De top van de laatste gecategoriseerde helling lag namelijk op ruim veertig kilometer van de streep.

Na nog geen tien kilometer koers, ontstond de vlucht van de dag. Die bestond uit slechts één renster. Clara Honsinger (EF Education-TIBCO-SVB) trok alleen ten strijde en reed in haar eentje een mooie voorsprong bijeen. Op een gegeven moment had ze meer dan drieënhalve minuut. Groter werd het gat niet, en met nog iets meer dan veertig kilometer te gaan, op de klim naar Arrissoules (2,5 km aan 6,9%), rekende het peloton haar weer in.

Veel aanvalspogingen

Op deze klim lag het tempo hoog en zagen we Demi Vollering op de voorposten. Een echte aanval kwam er echter niet, tot op het plateau na de klim. Daar versnelde Marlen Reusser. Ze kreeg haar landgenote Elise Chabbey mee, maar nadat eerst Amber Kraak al aansloot, kon ook de rest van het uitgedunde peloton terugkeren. Daarna waren er nog tal van demarrages, maar die leidden allen tot niets. Met nog tien kilometer te gaan, had niemand zich los weten te weken. De sprintvoorbereiding kon beginnen.

Carina Schrempf dacht daar echter anders over. Op een kleine drie kilometer van het einde snelde ze weg uit het peloton. De Oostenrijks kampioene sloeg een mooi gat en begon met een flinke voorgift aan de slotkilometer. Nog wat later leek de zege in de tas. Zo dacht Schrempf er zelf ook over, want ze stak net voor de finish haar handen al in de lucht. Op dat moment kwam Sofia Bertizzolo haar echter nog voorbij. Zij pakte de zege, voor de juichende Schrempf. Mischa Bredewold sprintte naar plaats drie, Fem van Empel werd vijfde.