Soevereine zege voor Fem van Empel in Exact Cross Kruibeke

Het Belgische veldritseizoen voor vrouwen is vandaag begonnen met een overwinning voor Fem van Empel. De 20-jarige renster was de beste in de Exact Cross Kruibeke. Annemarie Worst werd tweede, Denise Betsema derde.

In Duitsland, Nederland en de Verenigde Staten waren de afgelopen dagen en weken al wat veldritten, maar in België was dit najaar nog geen cross. Tot vandaag. De Exact Cross Kruibeke luidde het Belgische veldritseizoen in en bij de vrouwen stonden met Fem van Empel, Denise Betsema en Annemarie Worst stonden er meerdere toppers aan de start.

De drie genoemde namen zouden de koers domineren. In de eerste ronde reden Van Empel en Worst samen weg. Denise Betsema zat op een gaatje, mede door schakelproblemen. Zij bevond zich in een groepje met Marie Schreiber en Sanne Cant, dat na één ronde op zeven seconden doorkwam. In de tweede ronde ging Betsema in de achtervolging op Van Empel en Worst, die voorlopig nog bij elkaar bleven.

Van Empel ongenaakbaar

De Texelse slaagde er echter niet in om terug te keren. Langzaam maar zeker verloor ze meer tijd, terwijl Van Empel juist wegreed bij Worst, nadat die laatste van fiets wisselde. In het verdere verloop van de wedstrijd liep de jongeling van Pauwels Sauzen-Bingoal stelselmatig verder uit op Worst, die wel haar tweede plaats behield ten opzichte van Betsema. Van Empel begon met 45 seconden aan de slotronde en kon in de finale dus rustig uitbollen. Zij pakte de zege.

Exact Cross Kruibeke

Uitslag vrouwen

1. Fem van Empel (Pauwels Sauzen-Bingoal)

2. Annemarie Worst (777)

3. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal)

4. Sanne Cant (Crelan-Fristads)

5. Aniek van Alphen (777)

6. Hélène Clauzel (AS Bike Racing)

7. Marion Norbert Riberolle (Crelan-Fristads)

8. Marie Schreiber (Tormans Cyclo Cross)

9. Kiona Crabbé (Crelan-Fristads)

10. Laura Verdonschot