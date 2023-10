vrijdag 13 oktober 2023 om 17:31

Snelle man Stanisław Aniolkowski maakt overstap naar Cofidis

Stanisław Aniolkowski zal in 2024 uitkomen voor Cofidis. De Poolse renner moest op zoek naar een nieuw team na het verdwijnen van Human Powered Health. Voor Aniolkowki is het zijn eerste contract bij een WorldTour-ploeg. “Dit is een droom die uitkomt.”

“Ik heb ongelooflijk veel geluk gehad. Ik kan niet wachten om onze doelen na te jagen en het beste van mezelf te laten zien”, vertelt de 26-jarige renner op de website van Cofidis. “Ik ben een snelle renner die van klassiekers en sprints houdt. Ik wil ook vechten voor de kopmannen in het team.”

Aniolkowski verzamelde in 2023 heel wat ereplaatsen. Zo werd hij in de Ronde van Limburg bijvoorbeeld derde, na Gerben Thijssen en Caleb Ewan. Verder kon hij tweemaal zegevieren dit seizoen. Dat was in de Tour of Hellas, waar hij Iúri Leitão klopte.

Cédric Vasseur, de algemene directeur bij Cofidis, geeft wat meer uitleg over de transfer: “We volgen de vooruitgang van Stanisław al enkele seizoenen. Hij zal onze sprintkern versterken. Zijn missie zal zijn om uit te blinken in eendagskoersen en onze kopmannen bij te staan in meerdaagse wedstrijden. Daarnaast willen we hem ook de kans geven in een grote ronde.”