Smaakmaker Narváez: “Ik ga voor top-10 in Ronde van Vlaanderen”

INEOS Grenadiers rekent zondag op een stel jonge honden, maar die maakten de voorbije weken wel indruk. De kwaliteiten van Dylan van Baarle en toptalent Tom Pidcock zijn bekend, maar ook Ben Turner, Magnus Sheffield en Jhonatan Narváez laten constant een hoog niveau zien. Die laatste heeft snode plannen voor komende zondag, vertelt hij aan WielerFlits.

De 25-jarige renner uit Ecuador richt zich dit jaar voor het eerst op de kasseienklassieker. Hij maakte al het mooie weer in Omloop Het Nieuwsblad, hij streed mee voor winst in Kuurne-Brussel-Kuurne en hij werd in de GP de Denain pas in de slotkilometer teruggepakt. Tel daarbij op een zesde plek in Strade Bianche en de E3 Saxo Bank Classic: Narváez is dit voorjaar een van de revelaties op klassiekervlak.

Hij staat dan ook met ambities aan de start in de Ronde van Vlaanderen zondag, ondanks een valpartij en een daaropvolgende opgave in Gent-Wevelgem. “Het gaat goed met me. Ik heb nog wel wat pijntjes, maar dat is logisch na een val. Zondag zal ik daar geen last van hebben”, vertelt hij op vrijdagmiddag. “Het is mijn eerste Ronde van Vlaanderen en ook mijn eerste grote, lange klassieker. Maar ik ben wel ambitieus. Ik verwacht dat ik top-10 kan rijden.”

