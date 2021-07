Sloveense bondscoach: “Pogacar en Roglic zien er goed uit op de trainingen”

Andrej Hauptman, bondscoach van de Slovenen, kijkt met veel vertrouwen uit naar de olympische wegkoers. Met Tadej Pogačar Primož Roglič heeft Hauptman twee favorieten binnen zijn ploeg, met Jan Polanc en Jan Tratnik twee uitmuntende knechten. “Ze zien er goed uit op de trainingen. Bang dat ik ongelijk ga krijgen, ben ik niet.”

Hauptman doet zijn verhaal over de kopmannen een dag voor de start bij de Sloveense nationale omroep, RTVSLO: “Roglič is gezond, goed gehumeurd, ontspannen en gemotiveerd. Hij heeft geen last meer van zijn valpartij in de Tour de France. Op de fiets is alles weer zoals het hoort, ook als hij bergop rijdt.”

“Pogačar is ook hersteld van de afgelopen weken, denk ik”, gaat hij verder. “Hij is erg gemotiveerd en is niet uitgeput uit de Tour gekomen. Voor hem komt het goed uit dat ze zaterdag iets lagere temperaturen voorspellen, maar eigenlijk zie ik geen problemen. In de Tour reed hij ook geweldig in hete etappes. Ik denk dat we optimistisch kunnen zijn, zeker ook met de vorm van Tratnik en Polanc.”

Luchtvochtigheid

Pogačar zelf koestert ook vertrouwen, maar kende donderdag naar eigen zeggen een mindere training. “De eerste training waren de benen prima, maar de tweede training ging het minder. De luchtvochtigheid is verschrikkelijk. Vandaag hebben we de laatste training, dan hoop ik mijn benen niet zuur meer zijn. Ik denk dat het wel goedkomt.”