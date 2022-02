Jakub Mareczko klopt Arvid de Kleijn in slotrit Tour of Antalya

De laatste etappe van de Tour of Antalya is gewonnen door Jakub Mareczko. De Italiaan van Alpecin-Fenix, die donderdag nog nipt verslagen werd, was na ruim 162 kilometer de betere van Arvid de Kleijn in een massasprint. Jacob Hindsgaul is de eindwinnaar van de rittenkoers geworden.

Voorafgaand aan de slotetappe van de Tour of Antalya, een 163 kilometer lange onderneming van en naar Antalya, waren de verschillen in de top van het klassement minimaal. Leider Jacob Hindsgaul stond slechts vier seconden voor Alessandro Fedeli. Toch was de kans klein dat de Italiaan de Deen nog van de troon zou stoten, want deze vierde rit was door het vlakke karakter niet geschikt om nog verschillen te maken. Het zou waarschijnlijk uitlopen op een massasprint.

In de beginfase lag nog wel een kleine beklimming van de derde categorie. Hier verzekerde Daniel Turek (Felbermayr-Simplon Wels), die de trui van beste klimmer droeg, zich met een tweede plaats van de winst in het bergklassement. Vrij vlot daarna ontstond er een kopgroep van drie. Kyle Murphy (Human Powered Health), Alessandro Tonelli (Bardiani CSF-Fanzane) en de Nederlander Meindert Weulink (A BLOC) gingen er vandoor.

Weulink virtuele leider

Lang bleef deze tridente niet bij elkaar. Nadat Weulink, die op een vijftiende plaats nog uitstekend geklasseerd stond in het algemeen klassement, bij een tussensprint zijn medevluchters aftroefde, hielden de Amerikaan en de Italiaan het voor bekeken. De 22-jarige klimmer van A BLOC stond er na vijftig kilometer koers alleen voor, maar zette dapper door. Met een voorsprong van drie minuut dertig was hij virtueel immers ruim de leider.

Toch had Uno-X in het peloton alles onder controle. De Noorse ploeg besloot het gat met Weulink beetje bij beetje te verkleinen, totdat ze op veertig kilometer voor de finish noodgedwongen wat meer moesten versnellen. Een onverwachte aanval van enkele renners zorgde ervoor dat ze het tempo op moesten schroeven. Kort nadat deze uitvalspoging geneutraliseerd was, werd Weulink teruggepakt.

Bas Tietema komt ten val

Dat was het sein voor drie andere renners om het te proberen. Even na een premiesprint muisden Matthew Tiggert (WiV Sungod), Abram Stockman (Saris Rouvy Sauerland) en Pirmin Benz (Germany) ervanonder. Omdat Uno-X in het peloton enkel steun kreeg van het Wit-Russische Minsk Cycling Club, kon het trio een voorgift van meer dan een minuut vergaren. Ondertussen was er, met nog twintig kilometer voor de boeg, een serieuze valpartij in het peloton. Hierbij was ook Bas Tietema betrokken, maar de YouTuber kon de koers voortzetten en weer terugkeren in de hoofmacht.

Uiteindelijk schoot het peloton dan toch in gang, mede door het werk van Bardiani-CSF-Faizanè en EOLO-Kometa. Zo werden de drie aanvallers met nog tien kilometer te gaan in de kraag gevat en kregen we alsnog de verwachte massasprint. Richting deze spurt werd Arvid de Kleijn perfect gebracht door zijn ploeggenoten van Human Powered Health, maar Jakub Mareczko had zich slim in het wiel geplant van de Nederlander en wist er op het juiste moment uit te komen. De Italiaan won met een fietslengte voorsprong op De Kleijn, die Malucelli net afhield. Jesper Rasch (A BLOC) was op de zesde plaats de tweede Nederlander in de top-tien.

De eindoverwinning ging zoals verwacht naar Jacob Hindsgaul. De Deen eindigde in het peloton en behield zodoende zijn leidende positie.