Slotrit Giro d’Italia 2023 voert langs Colosseum en andere trekpleisters in Rome

Het was al bekend dat de Giro d’Italia (6-28 mei) dit jaar zou eindigen met een rit in lijn door de straten van Rome, maar nu heeft de organisatie de exacte route van de slotetappe gepresenteerd. Het parcours loopt langs meerdere toeristische trekpleisters. De renners zullen onder andere het Colosseum meermaals passeren.

De start van de 135 kilometer lange etappe is bij het Palazzo della Civiltà Italiana, een gebouw een de twintigste eeuw dat bekendstaat als het ‘Colosseo Quadrato’ (Vierkante Colosseum). Vanaf hier gaat het in een rechte lijn richting de kust, waar rechtsomkeer wordt gemaakt om koers te zetten naar het centrum van Rome. Hier moet een 17,6 kilometer lang circuit vijf keer afgelegd worden.

In deze ronde komt het peloton langs onder meer het Colosseum, de keizerlijke fora, Lungotevere, Ara Pacis, het Villa Borghese, het Circus Maximus, de Thermen van Caracalla en de Engelenburcht. Als de renners langs de Engelenburcht rijden, zullen ze ook uitzicht hebben op de Sint-Pietersbasiliek.



Kansen voor de sprinters

Bij het Villa Borghese, een stadspark, ligt een klein heuveltje op de route, maar een sprint lijkt het meest waarschijnlijke scenario. De slotkilometers zijn vlak en gaan over brede wegen, schrijft de organisatie. De laatste rechte lijn is zevenhonderd meter lang, loopt lichtjes omhoog en gaat over ‘sampietrini’ (kleine, Romeinse kasseien).

Het is voor de vijfde keer in de geschiedenis van de Giro d’Italia dat de ronde zal eindigen in Rome. De laatste keer was in 2018, toen Sam Bennett naar de ritzege sprintte. Ook in 1911, 1950 en 2009 finishte de wedstrijd in de Italiaanse hoofdstad. In dat laatste jaar wist Denis Menchov, ondanks een val in de afsluitende tijdrit, de eindzege te pakken.

