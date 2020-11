Skujins, Brambilla, De Kort, Mosca en Moschetti langer bij Trek-Segafredo

Heuglijk nieuws uit het kamp van Trek-Segafredo, waar vijf renners hun contract hebben verlengd. Het gaat om Toms Skujiņš, Gianluca Brambilla, Koen de Kort, Jacopo Mosca en Matteo Moschetti.

Skujiņš, Brambilla, Mosca en Moschetti blijven door hun contractverlenging tot eind 2022 bij de Amerikaanse ploeg. De Kort tekent voor één seizoen bij.

“Nu dit seizoen bijna klaar is, dachten we dat het belangrijk was om een teken van vertrouwen aan de groep te geven”, vertelt manager Luca Guercilena. Hij wil de ingezette lijn doortrekken. “Daarom hebben we ervoor gekozen om de gebalanceerde mix tussen jeugd en ervaring voort te zetten. Dit als middel om een nieuwe stap te zetten op het gebied van kwaliteit.”

Voor de inmiddels 38-jarige De Kort betekent dat dat hij in totaal vijf jaar voor Trek-Segafredo zal koersen. De meesterknecht kwam begin 2017 over van Giant-Alpecin. Tijdens de huidige Vuelta a España spreken we geregeld met De Kort in de reeks ‘Op rapport bij Koen de Kort’.