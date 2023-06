Skjelmose herovert weggegeven leiderstrui: “Ik ben blij om hem terug te pakken”

Mattias Skjelmose oogde woensdag heel koeltjes aan de meet over het verliezen van zijn gele trui in de vierde rit van de Ronde van Zwitserland. De Deen gaf aan de trui te willen verliezen en bestempelde het als een succesvolle dag. Een dag later sprint hij echter voor enkele bonificatieseconden, waardoor hij de gele trui herovert. “Ik ben blij dat ik hem heb”, vertelt Skjelmose na afloop aan Cycling Pro Net.

In de koninginnenrit naar La Punt moest de Deen passen op de slotklim. Even leek het erop dat hij tijd zou verliezen ten opzichte van zijn naaste concurrenten, maar in de afdaling wist hij toch de aansluiting weer te vinden. Aan de meet drukte hij zelfs zijn wiel als tweede over de streep. ” Ik voelde me eigenlijk heel goed toen de rest van de favorieten aanging. Ik had alleen een slecht moment. Ik was een beetje bang om diep te gaan, omdat ik weet dat we zo hoog gingen. Als je dan te diep gaat, betaal je daarna dubbel de prijs. Dus toen heb ik geprobeerd te controleren en met Remco gesproken. We reden ons eigen tempo.”

Samen met Evenepoel probeerde de Deen op de Albulapass zijn achterstand te beperken. Tegen het einde van de klim voelde Skjelmose dat hij nog iets in de tank had. “Op een gegeven moment kregen we hulp van Quinn Simmons. Ik wist op het einde van de klim dat ik één goede jump in mij had. Ik begon net twee honderd meter te laat, want anders had ik daar meer terug kunnen pakken.”

Ayuso heerst in koninginnenrit Ronde van Zwitserland, Skjelmose nieuwe leider Lees ook:

In de afdaling reed de kopman van Trek-Segafredo het gaat naar de rest van de favorieten dicht. In het sprintje om de tweede plek won hij ook nog, waardoor hij over Felix Gall heen springt in het algemeen klassement. Een verrassende wending, aangezien de Deen woensdag de trui wilde verliezen. “Ja ik ben blij om de gele trui terug te pakken. Het enige slechte aan het hebben van leiderstrui is hem om hebben tijdens de tijdrit, maar dat is iets waar we rekening mee moeten houden. Ik ben blij dat ik hem heb.

Ten slotte vertelt Skjelmose over de harde crash van Magnus Sheffield, die hij van dichtbij meemaakte. De Brit ging aan het begin van de afdaling hard onderuit. “Net over de top waren ik, Sheffield, Urán en Bardet samen en gingen we vol gas bergafwaarts om de jongens voor ons in te halen. In één van de eerste bochten ging Magnus heel snel, waardoor hij te ver naar buiten ging. Hij crashte, maar het leek erop dat hij over de rand van de berg gin. Ik hoop echt dat hij oké is.” Remco Evenepoel liet zich al negatief uit over de afdaling naar de finish in La Punt. Ook Gino Mäder wordt gemeld hard te zijn gevallen.