Skjelmose: “Als ik deze stappen blijf maken, kan ik ooit voor winst in een grote ronde gaan”

Mattias Skjelmose verzekerde zich zaterdag van de eindzege in de Ronde van Luxemburg. Nadat hij gisteren de tijdrit won, verdedigde de Deen in de slotrit met succes een voorsprong van drie seconden op Kévin Vauquelin. “Ik ben superblij!”, jubelt de jongeling op de site van Trek-Segafredo.

“Ik ben 21, word later deze maand 22, en dit is een heel grote wedstrijd voor mij”, vervolgt Skjelmose. “Morgen ga ik naar het WK en ik kan me geen betere voorbereiding bedenken dan deze. Dus ja, ik ben superblij.”

“Shit!”

Trek-Segafredo, met onder anderen Antwan Tolhoek, controleerde op de slotdag de koers. “Ik denk dat we het heel goed deden als team door de wedstrijd te controleren en ervoor te zorgen dat ik enkel wat hoefde te doen op de laatste klim. Als het zo steil is, komt het puur op de benen aan. Gelukkig waren die van mij goed genoeg vandaag.”

In de sprint voor de overwinning was het nog oppassen voor Skjelmose. Vauquelin kon hem door het spel der bonificaties nog voorbij gaan. “Eerst dacht ik: shit! Ik begon te vroeg aan de sprint. Maar toen zag ik dat het Madouas was, die me ging passeren. Ik zag Vauquelin links, maar ik wist dat ik nog steeds zou winnen, als hij tweede was en ik derde. Uiteindelijk was het niet zo slecht als het leek.”

De toekomst

Skjelmose boekte deze week zijn eerste twee profzeges, met een ritzege en het eindklassement, maar kijkt nu alweer vooruit. “Dit jaar heb ik laten zien dat ik goed ben in wedstrijden van een week en het team wil dat ik me ontwikkel tot renner voor de grote ronden. Ik heb een flinke stap gemaakt na de Giro en als ik deze stappen kan blijven maken, ben ik ervan overtuigd dat ik in de toekomst een heel goede renner word, en voor de zege in een grote ronde kan gaan. Dat is de droom en dat is waar ik voor zal vechten.”