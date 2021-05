Sjoerd Bax zorgt voor tweede Nederlandse zege in Alpes Isère Tour

Sjoerd Bax heeft in de derde etappe van de Alpes Isère Tour beslag gelegd op het dagsucces. In Pusignan, waar de sprint op een klimmetje lag, was de Nederlandse renner van Metec-Solarwatt de snelste in de sprint van het peloton. Marijn van den Berg behield de leiderstrui.

Dit bericht wordt aangevuld.