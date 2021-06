Sjoerd Bax na NK-zilver: “Iets in me baalt een beetje”

Video

Sjoerd Bax heeft zondag zijn visitekaartje afgegeven tijdens de NK-wegwedstrijd. Op een halve minuut na de nieuwe Nederlandse kampioen Timo Roosen kwam de renner van het continentale Metec-Solarwatt als tweede over de streep. Zilver met een gouden randje? “Op zich wel, ja”, zei hij voor de camera van WielerFlits.

Bax had uitgekeken naar het NK over de VAM-berg, vertelde hij. “Mensen zeiden dat dit parcours op mijn lijf was geschreven als ex-mountainbiker, dat bleek het achteraf ook zeker te zijn. In de eerste ronden zat ik wat te ver en dacht ik: wat een rotkoers, afzien… Maar toen ik vooraan kwam en we wegreden, ben ik blijven gaan en bleef ik meespringen en meeschuiven. Toen kwam ik er wel lekker in.”

Zelf hoopt de 25-jarige renner dat hij zich bij de grotere ploegen in de kijker heeft gereden. “Alleen is het wielerwereldje een raar wereldje. Ik hoop dat dit voldoende is. Ik blijf me gewoon focussen op het koersen en dat vind ik ook hartstikke leuk, resultaten rijden en hard fietsen. Hopelijk kan ik dan nog de stap maken. Wat voor ploeg ik mooi zou vinden? Een ploeg waar ik wel nog een beetje mijn eigen kansen krijg, maar ik heb nog geen namen in mijn hoofd.”