Sjoerd Bax jaagt op profcontract: “Dit komt niet uit het niets”

Interview

Sjoerd Bax kende een heel goede maand mei. De renner van Metec-Solarwatt won twee etappes, het puntenklassement en het eindklassement in de Rhône-Alpes Isère Tour en als kers op de taart ook nog een rit in de Tour de la Mirabelle. Voor het grote publiek is zijn naam misschien nog nieuw, maar Bax voelde al even dat deze zeges eraan zaten te komen: “Dit komt niet uit het niets.”

“Ik had dit al even in mijn hoofd zitten”, aldus de 25-jarige renner, die in 2019 bij Metec-TKH terechtkwam en nu aan zijn derde seizoen voor de ploeg van Michel Megens bezig is. “Vorig jaar merkte ik al dat ik een stap had gemaakt, maar toen zorgde een valpartij in de Ronde van Tsjechië en de coronacrisis voor een verloren jaar met weinig wedstrijden.”

Ook de mensen bij Metec-Solarwatt roepen al even dat Bax een renner is om op te letten. Vragend naar de beste renner op trainingskampen is het antwoord dikwijls: “Sjoerd, natuurlijk. Maar als we dan toch iemand anders moeten noemen dan gaan we voor (andere renner).”

Zijn doorbraak kondigde zich eigenlijk al in 2019 aan. Winst in de Eurode Omloop, vijfde in de Rhône-Alpes Isère Tour, zesde in de Flèche du Sud, vijfde in de Ronde de l’Oise en negende in de CRO Race. Vooral in die laatste wedstrijd, die live op Eurosport werd uitgezonden, maakte hij in het indruk. In eindklassement moest hij renners als Pierre Rolland en Brent Bookwalter maar nipt voor zich dulden. Maar wie prof wil worden, moet winnen. En dat doet hij nu.

Dubbelslag

Vooral zijn dubbelslag in de zware slotrit van de Rhône-Alpes Isère Tour blijft bij. Jagend op de eindzege zag Bax de koers al op de Col de Coq (8,5 km aan 6%) ontploffen, toen er nog meer dan zestig kilometer was te rijden. “We blijven met tien man over ongeveer. Daarna moesten we nog de Col de Marcieu over. Daar reed Laurens Huys weg. Ik rondde de top op veertig seconden, maar wist het gat nog te dichten. Daarna won ik de sprint. Ik heb best een aardig aanzetje, zeker tegen een groep met kleine klimmers. Dan komt mijn postuur best van pas (Bax is 1.90 meter en 75 kilo, red.).”

Met 75 kilo is Bax dan ook niet de pure klimmer. Toch is het juist in wedstrijden waarom de weg omhoog loopt, hij de meeste indruk achter laat. “Ik ben heel allround. Ik kom heel goed klimmen over, kan heel hard rijden op het vlakke en heb best een sprintje. Niet dat ik een massasprint zou winnen, trouwens.”

Overstap naar de profs?

Na drie UCI-zeges in slechts negen wedstrijddagen rijst dan ook de vraag op of de derdejaars eliterenner nog aan een profcarrière denkt. Een voorganger van Bax bij Metec-Solarwatt, Stef Krul, kon in 2019 vergelijkbare resultaten neerleggen op dezelfde – wat oudere – leeftijd, maar hij greep naast een profcontract. Het verschil met Krul is echter dat Bax al drie zeges op zak heeft.

“Die uitschieters zijn echt belangrijk. Dit jaar is het laatste jaar dat ik er voor de volle honderd procent voor ga, maar natuurlijk ben ik er wel een beetje bang voor. Je zal me zeker niet te vroeg zien juichen, al weet ik echter dat ik de eigenschappen als renner heb. Deze focus moet ik behouden en in de rest van het seizoen nog mooiere resultaten voorleggen zodat ze niet meer om me heen kunnen.”

In de komende weken doet Bax het wat rustiger aan om vervolgens het NK, de Course de Cycliste de Solidarnosc et Olympiques, Kreiz Breizh Elites, Ronde van Tsjechië en Ronde van Kroatië te rijden. “Vooral in die .1-wedstrijden kan ik mezelf mooi bewijzen. En het NK natuurlijk. Als alles tactisch juist op zijn plaats valt, dan kan ik er bij de eerste vijf eindigen”, eindigt hij.

Programma Sjoerd Bax

NK op de weg

Course de Cycliste de Solidarnosc en Olympiques

Kreiz Breizh Elites

Ronde van Tsjechië

Ronde van Kroatië