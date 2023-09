woensdag 20 september 2023 om 18:04

Sjoerd Bax ondanks slecht gevoel in top-10 EK tijdrijden: “Voelde als minste tijdrit van het jaar”

Sjoerd Bax hield samen met Daan Hoole de eer van het thuisland hoog op het EK tijdrijden in Drenthe. De 27-jarige uit Gorinchem kwam in Emmen op 1 minuut en 29 seconden van winnaar Joshua Tarling binnen. Het leverde Bax een tiende plek op in de eindklassering. “Als het in een top-10 resulteert, ben ik wel tevreden”, vertelde Bax bij de NOS.

Joshua Tarling sprak na het binnenslepen van zijn titel al over de moeizame omstandigheden rondom Emmen. Ook Bax bevestigt na het behalen van zijn top-10 notering dat de wind verre van ideaal was. “De wind was verraderlijk. We hadden de hele tijd zijwind en nooit echt meewind. Het is dan constant werken. Zeker dat laatste rechte stuk. Dat is zo lang. ”

Het resultaat is voor Bax een meevaller. Onderweg had de Nederlander namelijk een heel ander gevoel. “Voor mijn gevoel voelden mijn benen heel zwaar, maar misschien horen ze wel zo te voelen. Als het in top-10 resulteert, ben ik wel tevreden. Het voelde wel als de minste tijdrit van het jaar”, lacht de renner van UAE Emirates.

De debutant op het EK tijdrijden ziet zijn prestatie vooral ook als een leerpunt. “Ik heb toch wel een stap gezet. Ik kan een mooie tijdrit rijden. Daar kan ik volgend jaar meer werk van maken. Ik heb nu snellere fietsen, snellere pakken. Dat scheelt een hoop en dat maakt het wel leuk.”