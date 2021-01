Six Day Series lanceert virtueel baantoernooi

Het zesdaagse-wielrennen ligt deze winter stil als gevolg van het baanwielrennen. Om haar fans toch tegemoet te komen, houdt de Six Day Series komende week een virtueel baantoernooi: de Six Day Virtual Series. Olympisch kampioene Elinor Barker is een van de deelneemsters.

De Six Day Virtual Series wordt gehouden op het online trainingsplatform Bkool, op een virtuele wielerpiste. De zes rensters nemen het in vier verschillende baannummers tegen elkaar op: een tijdrit, een scratch race, een afvalkoers en een puntenkoers. Alle verzamelde scores worden bij elkaar opgeteld en bepalen de winnares.

De organisatie maakte een lijst van zes rensters bekend, die meedoen aan de virtuele competitie. Naast olympisch kampioene en vijfvoudig wereldkampioene Elinor Barker, zijn dat haar jongere zus Megan Barker, meervoudig Europees kampioene Neah Evans, Zoe en Elynor Bäckstedt en Abi Smith.

De Six Day Virtual Series begint op dinsdag 19 januari en duurt vier dagen. De wedstrijden zijn live te volgen via de facebookpagina van Six Day Cycling.