Sinkeldam over quarantaine: “We zijn één avond gefrustreerd geweest” zondag 15 maart 2020 om 14:43

Ramon Sinkeldam zat met zijn ploeggenoten van Groupama-FDJ tien dagen in quarantaine in de Verenigde Arabische Emiraten. De Nederlander was opgesloten in het hotel, samen met kopman Arnaud Démare. De uitbraak van het coronavirus in het peloton van de UAE Tour zorgde voor veel onzekerheid. “We zijn precies één avond gefrustreerd geweest, na de tweede test”, aldus Sinkeldam in het AD.

“Het was twee uur ’s nachts toen er op de deur werd geklopt”, zegt Sinkeldam over de nacht waarin duidelijk werd dat de UAE Tour per direct gestopt zou worden, twee dagen eerder dan gepland. “We hoorden dat de koers per direct was afgelast en dat we om vijf uur getest zouden worden op corona. Dus stonden we een paar uur later op de gang.”

Niet geteste ploeggenoten

Sinkeldam en Groupama-FDJ werden negatief getest, maar mochten niet naar huis omdat op dezelfde verdieping het coronavirus aangetroffen werd bij Gazprom-Rusvelo. Al was dat aan het begin nog niet bekend. “Niemand vertelde ons waarom. Het was totale chaos. Mijn Italiaanse ploeggenoot Jacopo Guarnieri was de bus ingelopen, die vertrok naar het vliegveld en ontsnapte op die manier”, legt Sinkeldam uit.

“Miles Scotson lag in een ziekenhuis in Dubai. Hij was een paar dagen eerder ziek geworden. Maar écht ziek. Het liep er aan alle kanten uit bij hem. Wij zeiden keer op keer: hém moet je testen op corona. Dat gebeurde niet. Toen hij zich wat beter voelde mocht hij naar huis. Zonder te zijn getest”, beschrijft de Nederlandse lead-out.

De onzekerheid zorgde voor verveling bij Sinkeldam en Démare, niet direct tot frustratie. “Ik kon het niemand kwalijk nemen. We zijn precies één avond gefrustreerd geweest, na de tweede test. Die was weer negatief, maar we mochten nog steeds niet naar huis, ook al hadden ze iets anders beloofd. Toen zijn we over de gang van kamer naar kamer gesneakt om de minibars leeg te roven. Die avond hebben we echt veel gedronken. Zelfs Arnaud, die drinkt normaal geen druppel.”

‘Wanneer we ook beginnen: ik ben er klaar voor’

Ondanks de quarantaine-periode van tien dagen (waarin de renners wel oefeningen deden en konden fietsen op een hometrainer) voelt Sinkeldam zich fit. Het is door de uitbraak van het coronavirus alleen onduidelijk wanneer weer gekoerst kan worden. “Ik zou Tirreno-Adriatico rijden en Milaan-San Remo. Daarna de klassiekers en de Giro. Ik heb geen idee of die doorgaan. Maar ook hier zeg ik: het is niet zo dramatisch als het lijkt. Wanneer we ook beginnen: ik ben er klaar voor”, aldus de Noord-Hollander.