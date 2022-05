Sinkeldam na lead-out voor winnende Démare: “Hier train ik me het hele jaar een ongeluk voor”

Arnaud Démare was vandaag de snelste in de vijfde etappe van de Ronde van Italië, nadat zijn ploeg hem perfect afzette in de laatste honderden meters. De lead-out werd verzorgd door Ramon Sinkeldam. “Hier zijn we echt heel blij mee”, zegt de Nederlander na afloop tegen Eurosport.

“Het was heel hard nodig”, vervolgt Sinkeldam, die zijn kopman dit jaar nog niet eerder zag winnen. “Het moet echt op zijn plek vallen met Arnaud. Hij is niet de allersnelste van iedereen, maar hij kan het. En vandaag viel het echt op zijn plek. Hier doen wij het ook voor. Als lead-out-renner win ik zelf niet, maar ik train me het hele jaar een ongeluk om zulke dingen te doen, dus hier ben ik echt heel blij mee.”

Het leek aanvankelijk nog een lastige dag te worden, want Démare moest op de enige beklimming van de dag afhaken. Op dat moment maakte Sinkeldam zich echter niet al te veel zorgen. “We hadden een goed tempo. We hadden bovenop ook niet heel veel achterstand, en we hadden na de top nog heel lang. Twee jaar terug hadden we hetzelfde klimmetje. Toen was het veel korter naar de finish”, doelt Sinkeldam op de door Démare gewonnen vierde rit van de Ronde van Italië 2020. “Het gaf juist echt kippenvel, met zeven renners zo in de achtervolging. Dat was echt mooi.”

“Arnaud was niet te stoppen”

Ook in de sprint leek het in eerste instantie niet helemaal goed te lopen. “We zaten niet perfect. We misten Jacopo (Guarnieri, red.), die zat erachter, maar zoals ik zei: het kwam allemaal uit. Zulke dagen moet je hebben dat alles op zijn plek valt. Voor hetzelfde geldt moet je één keer in de remmen en ben je de sjaak. Nu kwam het allemaal uit. Er was wind tegen, maar daar heb ik niet echt op gelet. Ik ging op vijfhonderd meter aan, ik moest echt van ver aan en had het gevoel dat ik wat stilviel. Maar Arnaud was niet te stoppen vandaag.”