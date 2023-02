Simone Velasco wint vanuit vroege vlucht in Ronde van Valencia: “Peloton zat ons op de hielen”

Simone Velasco heeft de derde etappe van de Ronde van Valencia op zijn naam geschreven. De Italiaan sprintte in Sagunto succesvol tegen medevluchters Bob Jungels en Jonas Gregaard. “Het is fantastisch om hier te winnen.”

“Het was een heel zware dag, we hebben de hele dag vol moeten rijden”, vertelde Velasco na afloop in het flashinterview. “Nadat we wegreden uit het peloton, zaten ze de eerste kilometers echt vlak achter ons. We moesten blijven doorgaan. Daarna was het zaak om op de klim goed door te rijden, ik probeerde het tempo te volgen. Uiteindelijk komen we dan met drie naar de streep.”

In Sagunto ging Velasco als eerste de sprint aan. De Italiaan sprintte vervolgens overtuigend naar de zege. “Ik wil deze overwinning opdragen aan de masseur van onze ploeg. Hij is een aantal dagen geleden overleden. Daarnaast wil ik ook mijn familie bedanken, vooral mijn vriendin en mijn kind. Het is fantastisch om hier te winnen. Ik hoop dat ik nu deze vorm kan aanhouden.”

