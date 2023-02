Peloton komt te laat in Ronde van Valencia, Simone Velasco klopt medevluchters

Simone Velasco heeft de derde etappe van de Ronde van Valencia op zijn naam geschreven. De Italiaanse renner van Astana Qazaqstan versloeg Bob Jungels en Jonas Gregaard in een zware etappe naar Sagunto. De drie bleven over uit de vlucht van de dag. Giulio Ciccone blijft aan de leiding in het algemeen klassement.

De derde etappe van de Ronde van Valencia was 145,1 kilometer lang. Op weg naar aankomstplaats Sagunto moesten heel wat zware beklimmingen bedwongen worden. Al snel reed er een kopgroep van vijf renners weg. Niet zomaar vijf renners, want Bob Jungels (BORA-hansgrohe), Simone Velasco (Astana Qazaqstan), Lawson Craddock (Jayco AlUla), Jonas Gregaard (Uno-X) en Sander De Pestel (Flanders-Baloise) reden weg. De vijf koplopers reden een maximale voorsprong van drie minuten bij elkaar.

Gloag probeert het vroeg

Het peloton zorgde ervoor dat de vroege vlucht niet ver kon wegrijden, aangezien er een aantal sterke namen in die eerste groep zaten. Toch had het vijftal aan de voet van de Garbi, de laatste gecategoriseerde beklimming van de dag, nog steeds een mooie voorsprong van ruim twee minuten en 30 seconden. Op de flanken van Garbi toonde Craddock dat hij de beste vluchter was door afscheid te nemen van zijn collega’s. De Amerikaan kwam solo over de top.

In het peloton koos Thomas Gloag voor de aanval. De jonge coureur van Jumbo-Visma viel een goede twee kilometer voor de top van de Girba aan. Gloag kreeg echter nooit veel ruimte, hij werd al snel weer bijgehaald door het peloton. In het peloton moest onder meer Biniam Girmay, een kanshebber voor de etappezege, wel lossen door het hoge tempo.

Vluchters houden lang stand

Craddock werd in de lange afdaling van de Girba weer ingerekend door Velasco, Gregaard en Jungels. De Belg De Pestel was definitief gelost op de klim. Craddock had daar ook met krachten gesmeten, die hij nodig had in de afdaling. Zijn drie medevluchters reden hem er namelijk vlotjes af. Op die manier doken de drie vluchters samen de laatste vijftien kilometer in. Hun voorsprong bedroeg een goede minuut.

Movistar en Bahrain Victorious verzorgden het tempo in de laatste kilometers. De twee ploegen zorgden ervoor dat de drie vluchters flink wat terrein verloren. Jungels, Velasco en Gregaard werkten echter goed samen en konden op die manier sprinten voor de zege. Velasco ging als eerste de sprint aan en kon zijn sterke sprint aanhouden tot aan de streep. Jungels en Gregaard kwamen niet meer in de buurt en moesten vrede nemen met plaats drie. Het peloton kwam enkele seconden later over de streep. Giulio Ciccone blijft leider.