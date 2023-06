Simone Velasco kroont zich Italiaans kampioen op de weg

Simone Velasco volgt Filippo Zana op en heeft zich tot nationaal kampioen van Italië gekroond. Op een parcours dat veelal op en af liep toonde hij zich de sterkste van de Italiaanse mannen. In een sprint van zes man in Comano Terme was de renner van Astana Qazaqstan de concurrentie de baas.

In het Italiaans kampioenschap op de weg voor mannen voerde het parcours de renners van en naar Comano Terme. Een aanloop van ruim tachtig kilometer was vandaag slechts een amuse. De rit werd namelijk beslist op een lokaal circuit van 16,2 kilometer. Hierin was de Cavrasto-klim (5,6 km aan 5,2%) de absolute scherprechter. Na negen lokale rondes en in totaal 3730 hoogtemeters zou de opvolger van Filippo Zana bekend zijn.



Negen vluchters

Aan de start van het kampioenschap waren het vooral de mannen van Green Project-Bardiani CSF-Faizanè die – net als in de Giro d’Italia van dit jaar – zeer actief waren. Toen de eerste mannen zich los maakten van het peloton zat de ploeg dan ook met een mannetje mee. Het zestal bestond uit Andrea Pietrobon, Mirko Maestri (Eolo-Kometa), Emanuele Ansaloni (Team Technipes #InEmiliaRomagna), Samuele Zambelli, Matteo Amella (Corratec) en dus Manuele Tarozzi (Green Project).

De groenen waren echter nog niet tevreden met slechts één mannetje mee in de kopgroep. Even later waren het Luca Colnaghi en Filippo Magli (Green Project) die in de achtervolging gingen. Luca nam zijn broer Andrea Colnaghi (ONEC Team) op sleeptouw en gezamenlijk probeerde het drietal de oversteek te maken. Na enkele kilometers slaagden zij erin de aansluiting te maken en bouwden de negen man de voorsprong uit naar vier minuten.

Slopend parcours

De koers kabbelde zo een tijdje door, terwijl de renners langzaamaan het lokale circuit rondom Comano Terme naderden. In het peloton wilde Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) de voorsprong niet te veel op laten lopen. Hij zette zijn ploeg op kop van het peloton, waardoor de voorsprong geleidelijk terugliep. Aan het begin van de eerste lokale ronde was de voorsprong al teruggelopen naar een drietal minuten.

Eenmaal op het lokale circuit bleek de klim naar Cavrasto een slopende factor te zijn voor de leiders in koers. Aanvallen vanuit het peloton van Samuele Zoccarato (Green Project), Lorenzo Rota (Intermarchè-Circus-Wanty) en Samuele Battistella (Astana Qazaqstan) in ronde vijf zorgde ervoor dat uiteindelijk enkel vluchter Filippo Magli het drietal kon volgen. Het sterk uitgedunde peloton reed door het werk van Trek-Segafredo op iets meer dan één minuut van de leiders.

Simone Velasco wint

Met nog drie rondes breidde het viertal de voorsprong weer uit richting de twee minuten. Voor Filippo Baroncini (Trek-Segafredo), Matteo Trentin (UAE Emirates) en Matteo Sobrero (Jayco-AlUla) was dit het teken om de tegenaanval in te zetten. Kilometers lang reden zij rond de vijftig seconden achter de leiders, waar Zoccarato wegviel. Drie man op kop. Drie man in de achtervolging.

In de laatste ronde barstte de strijd écht los. Waar op de klim Kristian Sbaragli (Alpecin-Deceuninck), Davide Formolo (UAE Emirates), Simone Velasco (Astana Qazaqstan) alle andere vluchters oppikte, was het Lorenzo Rota die in zijn eentje aan de kop van de koers kwam. De kleine Italiaan kon niet vooruit blijven en werd in de afdaling gegrepen. In een sprint van zes man in Comano Terme was het Simone Velasco die de concurrentie te snel af was. Lorenzo Rota sprintte naar het zilver. Kristian Sbaragli maakte het podium compleet.