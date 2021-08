Simone Velasco beste vluchter in derde etappe Tour du Limousin

Simone Velasco heeft de derde etappe in de Tour du Limousin winnend afgesloten. De Italiaan van Gazprom-Rusvelo bleek na iets meer dan 184 kilometer de sterkste renner uit een vroege vlucht. Simon Geschke moest genoegen nemen met plaats twee, voor Luca Wackermann. Dorian Godon blijft leider.

Daags na de dubbelslag van Dorian Godon ging de Tour du Limousin verder met een, op het eerste gezicht, etappe voor de sprinters. In de derde rit reden de renners van Bugeat naar Lubersac. Eerst werd er een lokale omloop rond de startplaats afgewerkt en vervolgens werd er vaart gemaakt richting Lubersac. Na een eerste passage aan de finish volgde er nog een grote lokale omloop van 81 kilometer met twee tussensprints en één klimmetje van derde categorie.

Pinot in de aanval, Godon in de problemen

Niets leek een massasprint echter in de weg te staan, maar de sprintersteams moesten eerst nog een halve dag achter enkele vluchters aanrijden. Aanvankelijk zag het er niet naar uit dat we überhaupt gingen sprinten, aangezien het peloton volledig uiteen werd gereden op de Côte de Suc au Mary (gemiddeld 7,5%), de eerste en meteen ook zwaarste beklimming op de route. Victor Lafay, Thibaut Pinot en Benoît Cosnefroy waren duidelijk iets van plan en gingen dan ook vroeg in de aanval.

Leider Godon had het even te kwaad, bleek niet in staat om de betere klimmers te volgen op de flanken van de Côte de Suc au Mary en was dus op achtervolgen aangewezen. Pinot kwam uiteindelijk als eerste boven op de klim van eerste categorie, voor Lafay en Cosnefroy. Vanaf de top van de Suc au Mary tot aan de finish was het echter nog wel een slordige 130 kilometer en dit bleek zelfs voor renners als Pinot en Cosnefroy te gortig. De voorste renners besloten de benen stil te houden en zo kon de jagende Godon weer aansluiten.

Hergroepering is een feit, nieuwe vluchtgroep krijgt wel de ruimte

Niet veel later waren ook de meeste sprinters weer terug en was er dus weer sprake van een compact peloton. Het bleef in de daaropvolgende kilometers echter bijzonder onrustig in het peloton, al wisten Petr Vakoc (Alpecin-Fenix), Simon Geschke (Cofidis), Jose Manuel Díaz (Delko), Davide Gabburo (Bardiani CSF Faizané), Simone Velasco (Gazprom-RusVelo), Pierre Rolland (B&B Hotels p/b KTM), Velko Stojnic (Vini Zabú-KTM), Antonio Angulo (Euskaltel-Euskadi) en Luca Wackermann (EOLO-Kometa) na veel vijven en zessen dan toch een vlucht op touw te zetten.

Het verschil bedroeg op een gegeven moment iets minder dan één minuut. Drie van de zeven koplopers, te weten Díaz, Gabburo en Velasco, waren een potentieel gevaar voor de gele trui van Godon. Deze renners hadden in het algemeen klassement een achterstand van 1m05s en dus was een eventuele machtsgreep niet uitgesloten. Bij het ingaan van de laatste tien kilometer bedroeg het verschil nog altijd één minuut en dit bleek voldoende om uit de greep te blijven van het spartelende peloton.

Velasco boekt eerste zege van 2021

Vooraan was het uiteindelijk Velasco die de etappe wist te winnen na een late uitval, voor Geschke en Wackermann. Het is voor de Italiaan van Gazprom-Rusvelo zijn eerste zege van het seizoen. De afgelopen maanden was Velasco al goed op dreef met een vierde plaats in de Giro dell’Appennino, zesde stek in de GP van Lugano en een negende plek in de Sazka Tour. Dorian Godon kwam in de buik van het peloton over de streep en wist de leiderstrui te behouden. Morgen volgt de slotrit naar Limoges.