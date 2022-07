Simone Petilli, Boy van Poppel en Loïc Vliegen langer bij Intermarché-Wanty-Gobert

Intermarché-Wanty-Gobert heeft de contracten van Simone Petilli, dit voorjaar negende in Strade Bianche, Boy van Poppel en Loïc Vliegen verlengd. Daardoor rijdt het trio ook komend seizoen bij de Belgische ploeg.

Performance Manager Aike Visbeek is blij dat de ploeg ook komend seizoen over klimmer Petilli (29), leadout Van Poppel (34) en allrounder Vliegen (28) kan rekenen. “Het zijn drie gewaardeerde elementen uit onze ploeg die sinds meerdere jaren de steunpilaren in onze vaste kern zijn”, zegt de Nederlander in een persbericht van het team.

Vliegen koerst het langst voor de ploeg, sinds 2019. Eerder kwam de Belg uit voor BMC Racing Team. Petilli voegde zich in 2020 bij de ploeg nadat hij vier jaar voor Lampre-Merida en UAE Emirates had gekoerst. Net als de Italiaan koerst ook Van Poppel sinds 2020 voor het team. De Nederlander reed eerder voor Roompot, Trek-Segafredo, Vacansoleil en UnitedHealthcare.