Simone Consonni sprint naar derde plek: “Laat zien dat ik goed in vorm ben”

Simone Consonni bezorgde Cofidis in de elfde etappe van de Ronde van Italië een derde plek. De Italiaan hoefde enkel Fernando Gaviria en winnaar Alberto Dainese voor te laten. “Ik ben heel blij met deze derde plek”, zegt Consonni op de site van zijn ploeg.

“Deze uitslag laat zien dat ik goed in vorm ben”, aldus Consonni, die ook in de etappe van donderdag mee hoopt te doen voor de overwinning. “We moeten gefocust blijven en proberen om morgen (vandaag, red.) voor de overwinning te strijden. Dat blijft het hoofddoel voor het team en voor mezelf.” De sprinter van Cofidis eindigde deze Giro al twee keer eerder in de top-tien: op dag drie werd hij zevende, in rit zes kwam hij als achtste over de streep.

Gisteren was het een lastige etappe, vertelt Consonni ook nog. “Er stond een stevige wind en we hielden allemaal rekening met waaiers. We probeerden Guillaume (Martin, red.) in een goede positie te brengen om risico’s te vermijden. Ikzelf was goed geplaatst in de laatste kilometer en ik probeerde een goede sprint te doen. Ik voelde me goed en zat in de goede positie, maar het was niet genoeg om te winnen.”