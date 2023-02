Simone Consonni knalt in Saudi Tour naar derde profzege: “Sprint leek vier kilometer te duren”

Simone Consonni heeft de vijfde etappe van de Saudi Tour gewonnen. De Italiaanse sprinter kon op een lastige aankomst Matteo Malucelli en Pascal Ackermann achter zich houden. “Ik ben blij dat ik kan tonen dat ik ook kan winnen.”

“Het was echt heel zwaar”, vertelde Consonni in het flashinterview na de finish. “Ik begon al met sprinten op 300 meter van de finish. Het voelde echt aan alsof de sprint vier kilometer lang duurde. Ik moest heel hard pushen to op het einde.”

“Dit is heel belangrijk voor mij en de ploeg”, aldus Consonni in het flashinterview. “We zijn heel goed begonnen aan het seizoen. Ik ben blij dat ik nu toon dat ik ook kan winnen.” Voor de 28-jarige Consonni is het zijn derde zege van zijn profcarrière. Vorig jaar schreef hij nog de Franse eendagkoers Classicus Paris-Chauny op zijn naam.

