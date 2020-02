Simone Consonni: “Een van de beste lead-outs worden” maandag 10 februari 2020 om 11:14

Tussen de 7,5 en de 8. Dat cijfer geeft Simone Consonni zijn seizoensstart bij Cofidis. In de Tour Down Under was hij al dicht bij dagsucces, maar moest hij tot zijn eigen afgrijzen met de tweede plek genoegen nemen. “Ik had mijn nieuwe team graag de eerste WorldTour-zege bezorgd.”

Consonni begon zijn seizoen in Australië, waar hij voor het eerst in de kleuren van Cofidis reed. Na drie jaar bij UAE Emirates maakte de Italiaan de overstap naar de Franse ploeg. Hij voelde zich er meteen thuis, vertelt hij aan Tuttobiciweb, met Europees kampioen Elia Viviani en Fabio Sabatini als ploeggenoten en ook enkele Italianen in de teamstaf. Viviani en ook Nathan Haas zag hij al enkele ereplaatsen pakken en zelf was hij tweede in de vijfde rit van de Tour Down Under.

Zelf geeft Consonni zijn debuut bij de ploeg op een schaal van één tot tien een 7,5 tot een 8. “Ik had een goede vorm. Maar om de juiste dynamiek te vinden in de sprinttrein was niet zo simpel. Het duurde even voordat het goed klikte”, blikt hij terug. “Het was jammer dat ik de vijfde etappe van de Tour Down Under niet kon winnen. Helaas kon ik die eerste gelegenheid niet meteen met beide handen aangrijpen. Ik had het team graag de eerste WorldTour-zege bezorgd. Ik moet toegeven dat ik de afgelopen seizoenen wel vaker naast de overwinning greep. Ik ben er duidelijk nog niet klaar voor om een kopman te zijn.”

‘Elia is een grote kampioen’

In de tweede etappe van de Australische ronde zag hij zijn kopman Viviani hard vallen. Ondanks flinke schaafwonden en een pijnlijke knie zette de Europese kampioen zijn weg voort. “Dat was pech. Zijn valpartij beïnvloedde de hele wedstrijd”, zag Consonni. “Elia is een grote kampioen door de manier waarop hij daarmee omgaat. Waar elke andere renner zou hebben opgegeven, ging hij door ondanks de pijn. Hij incasseerde een flinke klap, maar nam het op als een leider.”

Voor Consonni (25) is zijn zes jaar oudere landgenoot dan ook een voorbeeld. “Van hem leer ik elke dag weer.” De Italiaan heeft zijn seizoen in twee delen opgesplitst. Eerst zijn er de koersen op de weg. “Daar wil ik de functie van laatste man in de sprinttrein onder de knie krijgen. Hopelijk kan ik daarin uitgroeien tot een van de allerbesten. Ik ben ervan overtuigd dat dit team mij veel kan leren op dit vlak. En dan droom ik ervan dat mijn kopman zo vaak mogelijk kan juichen.”

Olympische Spelen

Ook staat het seizoen in het teken van de Olympische Spelen in Tokio, waar Consonni op de baan hoopt uit te komen. “Ik heb een doel dat het resultaat is van een avontuur dat ik zes jaar geleden ben aangegaan, namelijk de Spelen in Tokio. In 2016 nam ik deel aan de Spelen in Rio, maar dit worden de Spelen van de bewustwording en de volwassenheid. Het is een groot doel. Ik geef toe dat het niet simpel is om alles samen te brengen, maar ik hoop dat dit een geweldig jaar wordt.”