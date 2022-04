Simon Yates pakt overtuigend de winst in eerste etappe Vuelta Asturias

Simon Yates heeft de eerste rit in de Vuelta Asturias op zijn naam geschreven. BikeExchange-Jayco, de ploeg van Yates, was de hele etappe eer dominant. Vanzelfsprekend is Yates ook de eerste leider in het algemeen klassement van de Spaanse rittenkoers.

De Vuelta Asturias werd afgetrapt in Oviedo, waar de start lag van de openingsetappe van de Spaanse etappekoers. De renners moesten in de eerste etappe 168,9 kilometer afleggen over een heuvelachtig terrein.

Er ontstond al vrij snel een kopgroep van vijf renners in de lastige eerste etappe. Isaac Cantón (Manuela Fundación), Tomas Contte (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho), Xavier Cañellas (Java Kiwi Atlántico), Jose Maria García (Electro Hier Europa-Caldas) en Peio Goikoetxea (Euskaltel-Euskadi) waren de gelukkigen van de dag. Vier Spanjaarden en een Argentijn dus. Het vijftal kreeg drie minuten voorsprong van het peloton, dat even werd opgehouden door een overweg.

Dominant BikeExchange-Jayco

In het peloton zette onder meer BikeExchange-Jayco zich op kop voor kopman Simon Yates, wat ervoor zorgde dat de voorsprong van de vijf leider stilaan minder en minder werd. Op zo’n 35 kilometer van de streep werden ze dan ook gegrepen. Het lastige parcours in Spanje eiste ondertussen ook zijn tol, achteraan in het peloton stond de deur wagenwijd open.

In het overgebleven peloton had favoriet Yates nog altijd een aantal ploegmaten zitten. De Australische ploeg nam dan ook nog steeds het initiatief, de groep werd steeds kleiner en kleiner. Aan de voet van de slotklim was het niet Yates zelf, maar wel ploegmaat Damien Howson die aanviel. De Australiër reed niet al te ver weg, hij was vooral de ideale springplank voor zijn kopman. Op zes kilometer van de streep besloot Yates dat zijn moment daar was.

De winnaar van de Vuelta van 2018 reed al zijn concurrenten vlotjes uit de wielen. In de afdaling naar de streep kon de Brit zijn voorsprong ook vasthouden, waardoor de 29-jarige renner de zege mocht bijschrijven op zijn palmares. Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) eindigde als tweede, Alexis Vuillermoz (TotalEnergies) als derde.