Simon Yates: “Opgegroeid met de wens om Olympisch kampioen te worden”

Simon Yates wacht nog op de details van de Giro d’Italia vooraleer hij zijn plannen voor de grote ronden aankondigt. Dat hij in de Giro voor een klassement gaat en in de Tour voor etappezeges, ligt echter voor de hand. Daarna wil hij namelijk schitteren op de Olympische Spelen.

“Ik ben niet opgegroeid met de wens om de Tour de France te winnen, ik groeide op met de wens om olympisch kampioen op de baan te worden”, vertelt Yates aan Cyclingnews. De Britse renner werd immers in 2010 wereldkampioen Madison bij de junioren en in 2013 wereldkampioen op de puntenkoers bij de elite. “Mijn carrière nam natuurlijk een andere wending, maar ik droom er nog steeds van om mee te doen aan de Spelen. Toevallig ligt het parcours me wel en ik zou erg graag goud winnen, of wat dan ook.”

Wel moet de klassementsrenner van Team BikeExchange eerst zijn plaatsje in de nationale ploeg verdienen. “Er is maar plaats voor vier renners, dus het wordt moeilijk om de selectie te halen. We gaan het zien. Ik ben nog niet op het parcours geweest, maar ik heb op de computer al wel het een en ander verkend. Ik heb de ronde virtueel gereden en specifieke inspanningen gedaan voor de wedstrijd. Van wat ik ervan heb gehoord, worden het erg zware omstandigheden en dat gaat dan ook de wedstrijd beslissen.”

Een groot deel van zijn seizoen draait dus om de Olympische Spelen. “Natuurlijk heb ik een ploeg en betalen zij mijn salaris, dus ik moet sowieso bepaalde wedstrijden rijden. Nog steeds wachten we op het parcours van de Giro. We kennen de route van de Tour en het ziet er niet geweldig voor mij uit. Er zijn veel tijdritkilometers en meer vlakke etappes dan ik zou willen. Dus we moeten nog bepalen in welke grote ronde ik voor het klassement ga en in welke ik voor etappezeges ga, net als in 2019.”