Simon Yates: “Ik wilde niet met Bilbao naar de streep rijden”

Simon Yates kwam dan wel niet als eerste over de streep in de voorlaatste rit van de Tour of the Alps, de Brit deed wel uitstekende zaken in de strijd om de eindzege. Met nog één etappe te gaan is de renner van Team BikeExchange de gedoodverfde favoriet om de ronde te winnen.

Yates bleek in de finale van de rit naar Pieve di Bono opnieuw de sterkste man bergop, al was dit keer Aleksandr Vlasov in staat om zijn wagonnetje aan te haken. Deze twee renners begonnen met een beperkte voorsprong aan de zes kilometer lange afzink naar de finishstreep, maar vanuit de achtergrond wist nog één coureur terug te keren.

Die renner was Pello Bilbao, de Bask van Bahrain Victorious. “Ik versnelde op de beklimming omdat ik niet met Bilbao naar de streep wilde rijden”, doet Yates zijn verhaal. “We weten namelijk allemaal hoe snel Bilbao naar beneden kan rijden. Ik probeerde vandaag te winnen voor de ploeg, maar er was er eentje sneller.”

Nog één etappe te gaan

Yates bleek in de sprint dus niet opgewassen tegen Bilbao en Aleksandr Vlasov, maar toch mag de renner van Team BikeExchange zich een winnaar noemen. Zijn naaste belager Pavel Sivakov verloor namelijk behoorlijk veel tijd op weg naar Pieve di Bono en dus is zijn voorsprong op de nieuwe nummer twee, Bilbao, nu bijna een minuut.

Yates moet nog een etappe zien te overleven. Wat verwacht hij eigenlijk van de slotrit naar Riva del Garda? “Het is nog altijd een gevaarlijke etappe. Er kan nog van alles gebeuren in deze ronde. We gaan ons best doen en dan zien we wel wat er gaat gebeuren”, aldus Yates. De renners krijgen vrijdag nog meerdere lastige beklimmingen voor de wielen geschoven.