woensdag 3 januari 2024 om 16:52

‘Simon Yates hakt knoop door tussen Giro en Tour als hoofddoel voor 2024’

Simon Yates gaat zich in 2024 volledig focussen op de Tour de France. Dat melden bronnen aan La Gazzetta dello Sport. De 31-jarige Brit werd afgelopen jaar nog vierde in de Tour.

Yates gaat in dat geval voor de zevende keer zijn opwachting maken in de Ronde van Frankrijk. Twee keer eindigde hij in de top-10: in 2017 was hij zevende (en won hij het jongerenklassement) en afgelopen jaar werd hij dus vierde. In 2019 reed hij geen goed algemeen klassement, maar wist hij wel twee etappes op zijn naam te schrijven.

In november bracht La Gazzetta nog naar buiten dat de organisatie van de Giro d’Italia rekent op de komst van de kopman van Jayco AlUla, maar volgens nieuwe informatie van journalist Ciro Scognamiglio gaat hij toch echt naar de Tour. Luke Plapp zou namens Jayco AlUla dan wel weer naar de Giro gaan. De nieuwkomer van INEOS Grenadiers reed tot nu toe slechts een grote ronde, dat was de Vuelta a España in 2022.