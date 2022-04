Simon Yates grijpt de macht in Vuelta Asturias: “Eindklassement is het doel”

Simon Yates heeft de eerste etappe van de Vuelta Asturias op een overtuigende manier gewonnen. De ploeg van de Brit, BikeExchange-Jayco, reed een hele dag dominant aan kop. “Hopelijk kan ik morgen ook de koninginnenrit winnen.”

“Eerst en vooral wil ik mijn team bedanken voor het goede work dat ze de hele dag hebben gedaan vandaag. In de finale hebben we het tempo hoog gehouden zodat er niet zou aangevallen worden. Op deze manier konden we ook in een goede positie beginnen aan de laatste beklimming”, zei Yates, die met deze koers de laatste procentjes wil winnen richting de Giro d’Italia van volgende week.

“Het gevoel zit goed, de benen reageerden ook goed. Morgen is het meteen al de koninginnenetappe, het zou leuk zijn om nog eens te kunnen winnen. Mijn doel deze drie dagen blijft ook om het eindklassement te winnen”, aldus Yates op de site van de ploeg.

Ook manager Matt White is blij met de prestatie van zijn ploeg. “Aan de voet van de laatste klim heeft Damien Howson een aanval geplaatst, dat was ideaal voor Simon (Yates, red.) om van achteren te komen. Ze hebben het goed uitgespeeld. De voorsprong van veertien seconden geeft ons een goede buffer, zeker met de bonusseconden die er de volgende twee dagen te rapen zijn.”