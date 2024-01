maandag 29 januari 2024 om 16:34

Simon Yates gaat voor Tourpodium: “Ik wil het opnemen tegen superteams”

Simon Yates eindigde vorig jaar als vierde in de Tour de France, maar de Britse klimmer wil meer. De 31-jarige renner van Jayco AlUla zet dit jaar vol in op het eindpodium in de Franse ronde. “Ik wil het beter doen dan vorig jaar”, steekt hij zijn ambities in een interview met GCN niet onder stoelen of banken.

Simon Yates en de Tour de France: het was niet altijd een even gelukkig huwelijk. Vorig jaar liet de Brit zich echter wel van zijn beste kant zien in La Grande Boucle en eindigde hij achter zijn broer Adam Yates, Tadej Pogacar en eindwinnaar Jonas Vingegaard als vierde in het algemeen klassement. “De Tour van vorig jaar was een groot succes, maar ik was ook zo dicht bij het podium. Het had dus nog beter gekund.”

“Ik blijf zo wel hongerig en wil het dit jaar dan ook nog beter doen in de Tour. Als het me lukt, heb ik in elke grote ronde op het podium gestaan. Er zijn niet veel renners in het peloton die dat kunnen zeggen. Dat is dan ook echt iets om voor te gaan, het werkt motiverend. Vorig jaar had ik maar twee relatief slechte dagen, wat voor mijn doen best goed is. Ik probeer dit nog verder te verbeteren en hopelijk kan ik dan nog een stap zetten.”

De winnaar van de Vuelta a España 2018 staat echter wel voor een moeilijke opdracht, gezien de dominantie van Visma | Lease a Bike en UAE Emirates. “Ik zie mezelf dan ook wel als underdog, dat moet ook wel. Deze superteams domineren niet alleen de grote wedstrijden, maar nu ook in de kleinere koersen. Wedstrijden die niet echt belangrijk zijn, maar het wordt wel steeds moeilijker om competitief te zijn.”

Yates ziet kentering

Yates ziet een kentering in de wielersport. “Toen ik jong was, kreeg ik de nodige kansen in de wat kleinere wedstrijden. Ik kreeg de mogelijkheid om als leider te opereren, maar tegenwoordig… De sterkste teams zijn nu in staat om dit soort koersen te domineren met vijf of zes renners. Dat maakt het voor de rest alsmaar moeilijker.”

Yates is dus beducht voor de concurrentie, maar heeft wel geloof in eigen kunnen. “Alles moet op zijn plaats vallen, maar zoals ik al zei: ik heb nog altijd de motivatie. Ik ben nu relatief oud, koers al tien jaar voor Jayco AlUla en doe al een hele tijd mee, maar ik wil mezelf nog altijd verbeteren. Ik wil het graag opnemen tegen deze superteams, al is het wel een erg moeilijke opgave.”