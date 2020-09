Simon Yates eindwinnaar Tirreno-Adriatico, Filippo Ganna wint afsluitende tijdrit maandag 14 september 2020 om 16:01

Simon Yates heeft de eindzege in Tirreno-Adriatico op zijn naam geschreven. De Brit van Mitchelton-Scott verdedigde in de afsluitende tijdrit in San Benedetto del Tronto zijn opgebouwde voorsprong met verve. Geraint Thomas werd tweede in het klassement, Rafal Majka derde. De ritzege ging naar Filippo Ganna, die de concurrentie wegblies over 10,1 kilometer.

De grootste kanshebbers op de ritzege kwamen vroeg in actie. Matthias Brändle zette een eerste richttijd neer maar die werd werkelijk verpletterd door Filippo Ganna. De tijdritspecialist van INEOS Grenadiers werkte het 10,05 kilometer lange parcours af in 10 minuten en 42 seconden. Nog nooit werd op het vlakke parcours in San Benedetto del Tronto (elk jaar de afsluiter van Tirreno-Adriatico) sneller gereden in de kustplaats.

Victor Campenaerts kwam na Ganna in actie en zette een puike tijd (11.00) neer, maar dat was wel achttien seconden trager van de Italiaanse stoomlocomotief. Nederland kampioen Jos van Emden strandde op 39 seconden van Ganna, terwijl wereldkampioen Rohan Dennis 25 seconden toegaf op zijn ploeggenoot.

Daarmee was de strijd om de dagzege beslist. De aandacht ging in de finale naar de strijd om de bovenste plaatsen in het algemeen klassement. Wilco Kelderman wist zich met een sterke tijdrit van de zesde plaats op te werken naar de vierde plek in het klassement. De kopman van Team Sunweb passeerde Fausto Masnada en Aleksandr Vlasov.

De leidende positie van Simon Yates kwam niet in gevaar. De Brit van Mitchelton-Scott had een voorsprong die groot genoeg was om Rafal Majka en Geraint Thomas achter zich te houden. Majka en Thomas wisselden onderling wel van plek in de eindrangschikking: de kopman van INEOS Grenadiers wist de Pool van BORA-hansgrohe te passeren en zo tweede te worden achter Yates.