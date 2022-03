Simon Yates: “Een ritzege was het doel, geel was al te ver weg”

Simon Yates maakte er nog een spannende strijd van in de slotetappe van Parijs-Nice. De Brit reed op de Col d’Èze weg van zijn tegenstrevers, geletruidrager Primož Roglič incluis, en mocht zelfs nog even dromen van de eindzege. “Al was een ritzege het doel. De gele trui was al te ver weg”, vertelde Yates na afloop.

De klimmer van BikeExchange-Jayco was erg blij met zijn ritzege, al kwam hij uiteindelijk te kort voor eindwinst. “Ik ben hier heel erg blij mee. Of ik nog dacht aan de eindzege? Het zit altijd wel in je achterhoofd, maar ik wist dat ik tijd zou verspelen in de afdaling. Ik ben geen grote renner en met twee coureurs van Jumbo-Visma die samenwerken… Dan is het moeilijk.”

Yates voelde zich erg goed, ondanks het snelle koersverloop en de weersomstandigheden. “Het was vandaag slecht weer. maar ik was goed voorbereid. Ik was dik ingepakt en voelde me sterk. Ik eindig nu voor de tweede keer als tweede in het eindklassement. Ik kom misschien nog wel een keer terug om te winnen, maar voor nu ben ik erg blij. Het was een goede week.”

Yates, die van de Giro d’Italia zijn hoofddoel heeft gemaakt dit seizoen, komt later deze maand weer in actie. De Brit staat namelijk op de (voorlopige) deelnemerslijst van de Ronde van Catalonië.