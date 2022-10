Simon Yates beëindigt seizoen na val op training, geen Ronde van Lombardije

Het seizoen van Simon Yates zit erop. De Brit kwam zondag ten val tijdens een trainingsrit en liep daarbij enkele “kleine blessures” op, meldt BikeExchange-Jayco op sociale media. Yates zal zaterdag dus niet van start gaan in de Ronde van Lombardije.

“Helaas is Simon Yates gisteren (zondag, red.) ten val gekomen op training en heeft hij daarbij enkele kleine blessures opgelopen, die ervoor zorgen dat hij zaterdag niet zal starten in de Ronde van Lombardije”, schrijft BikeExchange-Jayco. “Yates zal het seizoen 2022 nu beëindigen en zich focussen op rusten, herstellen en opbouwen naar 2023.”

Simon Yates betwistte dit najaar de Ronde van Spanje, maar moest die wedstrijd na tien etappes verlaten vanwege een positieve coronatest. Hij stond op dat moment vijfde in het algemeen klassement. In de Coppa Agostoni keerde de 30-jarige klimmer terug in koers en eindigde hij op de twaalfde plek. De Giro dell’Emilia, die afgelopen zaterdag verreden werd, wist Yates niet uit te rijden.

🚨 UPDATE 🚨

Unfortunately Simon Yates suffered a fall during training yesterday & sustained some minor injuries that will rule him out of racing #iLombardia on Saturday ❌

Yates will now end his 2022 racing season & focus on rest, recovery & building towards 2023 👊🏼 pic.twitter.com/8HLqTCSDsM

— Team BikeExchange-Jayco (@GreenEDGEteam) October 3, 2022