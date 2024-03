vrijdag 22 maart 2024 om 16:07

Simon Dehairs slaat toe in derde etappe Olympia’s Tour

Simon Dehairs heeft de derde etappe van Olympia’s Tour gewonnen. De 22-jarige Belg van het Alpecin-Deceuninck Development Team wist in de straten van Roden Tim Torn Teutenberg en Colby Simmons te kloppen.

Na de overwinningen van Elmar Abma in Noord-Holland en Roy Hoogendoorn in de provincie Groningen, ging Olympia’s Tour op dag drie in Drenthe op zoek naar een gelukkige winnaar. Over een afstand van 140,8 kilometer ging het van Assen naar Roden.

Vroege actie kwam er dankzij Rasmus Søjberg Pedersen (Decathlon AG2R La Mondiale U23) en Anton Stensby (Coop-Repsol), maar lang duurde hun vlucht niet. Lorenz Van De Wynkele (Lotto Dstny) en Storm Ingebritsen (Coop-Repsol) hielden het langer vol. Hun voorsprong werd echter nooit heel groot, waardoor een massasprint niet vermeden kon worden. Dehairs, onlangs al winnaar van de GP Vermarc Sport-Rotselaar, negende in de GP de Denain, en de nummer twee van de Ster van Zwolle, haalde het daarin met overtuiging.