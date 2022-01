‘Simon Clarke bijna rond met Israel-Premier Tech’

Simon Clarke lijkt voor dit jaar toch een plaats bij een WorldTeam te hebben versierd. De 35-jarige Australische hardrijder dreigde een van de slachtoffers te worden van het wegvallen van Qhubeka NextHash, maar zou ondertussen dicht bij de ondertekening van een eenjarig contract bij Israel-Premier Tech zijn.

Het is Cyclingnews dat deze geluiden rond Clarke meldt. De Australiër zei vorige maand nog dat het ‘moeilijk ging worden om een ploeg te vinden’. “De eerste moeilijkheid is om überhaupt een WorldTeam te vinden dat nog een plekje over heeft, want er zijn natuurlijk de UCI-limieten. Een groot deel van de ploegen zit daardoor al vol, dus zelfs als ze interesse hebben, hebben ze niet de mogelijkheid om er nog een renner bij te nemen.”

Ook het financiële aspect om nog een extra renner te bekostigen, vormde volgens de renner een belangrijke horde. Na contacten met verschillende ploegen, waaronder naar verluidt Cofidis, lijkt het erop dat Clarke een reddingsboei te pakken heeft met een contract dat bijna rond is met Israel Premier-Tech – de nieuwe naam van Israel Start-Up Nation in het peloton. Volgens een bron dicht bij de deal wordt een definitieve beslissing in de komende dagen verwacht.