Simon Clarke mist aanloop naar Tour Down Under door positieve coronatest

Simon Clarke mist een deel van de voorbereiding op de Tour Down Under. De ervaren Australiër van Israel-Premier Tech heeft namelijk positief getest op het coronavirus en blijft daardoor uit voorzorg thuis. In aanloop naar de WorldTour-koers zal hij weer aansluiten bij het team.

Israel-Premier Tech heeft in een kort statement laten weten dat de 36-jarige Clarke geen symptomen heeft van het coronavirus. Zijn testuitslag was wel positief en dus zal hij langer thuis blijven in Victoria. “Hij slaat het criterium van zaterdag (de Schwalbe Classic, red.) over, waarna in Adelaide weer aansluit bij de ploeg zodra hij een negatieve test aflegt”, aldus de ploeg.

Clarke begint in de Tour Down Under aan zijn tweede jaar bij Israel-Premier Tech. Vorig jaar viste het team hem pas heel laat op, waarna hij in de Tour de France stuntte met een ritzege in de kasseienetappe naar Arenberg. Clarke gaat voor de twaalfde keer deelnemen aan de Tour Down Under; zijn beste uitslag was een achtste plek in 2006.

