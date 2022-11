Silvia Persico boekt overtuigende zege bij rentree in het veld

Silvia Persico reed deze zaterdag haar eerste cross van het seizoen en sloeg gelijk toe. De 25-jarige Italiaanse, die een succesvol jaar op de weg achter de rug heeft, was in eigen land de beste in de Gran Premio Val Fontanabuona (C2).

Persico was in de cross in San Colombano Certenoli ongenaakbaar. Ze soleerde met ruim verschil naar de zege en liet twee landgenotes ver achter zich. Asia Zontone eindigde op een minuut en 52 seconden als tweede, Carlotta Borello werd derde op twee minuten en 34 seconden. Persico, de nummer drie van het WK veldrijden in Fayetteville, zal in de kerstperiode naar België afzakken om daar te crossen. Bij de mannen was er ook een volledig Italiaans podium in de Gran Premio Val Fontanabuona. Federico Ceolin klopte Marco Pavan en Nicolas Samparisi.

Gernelle

Ondertussen was er ook nog cross in Frankrijk. In de veldrit van Gernelle (C2) was Duits kampioen Marcel Meisen de beste bij de mannen. Hij wist na een spannende wedstrijd thuisrijder Joshua Dubau en de Belg Sander De Vet nipt af te houden. Dubau eindigde op vier seconden, De Vet op acht. Line Burquier was aan het feest bij de vrouwen. De Française klopte de Maghalie Rochette en Lauriane Duraffourg.