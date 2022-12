Silvia Persico behoudt ongeslagen status dankzij nieuwe zege in Italiaanse cross

Nadat Silvia Persico al de beste was in de eerste twee wedstrijden van haar veldritseizoen, heeft ze nu ook haar derde cross van deze winter gewonnen. In de Ciclocross del Ponte Fae’ Di Oderzo (C2) was ze veruit de beste. Bij de mannen ging de zege naar Gioele Bertolini.

Persico kwam na 44 minuten en drie seconden over de streep in Fae’ Di Oderzo. Precies een minuut later finishte de nummer twee, Rebecca Gariboldi. Eva Lechner volgde een kleine halve minuut later als derde. In de mannenwedstrijd waren de verschillen een stuk kleiner. Bertolini, de nummer twaalf van het EK in Namen, vocht een verbeten duel uit met Filippo Fontana. Uiteindelijk won Bertolini met één tel verschil. Op de derde plek zagen we ook een bekende naam: de Duitser Marcel Meisen.

De 25-jarige Persico zal in de kerstperiode naar België afzakken om daar te crossen. Vorige winter reed de renster van Valcar-Travel&Service, die vanaf 2023 uit zal komen voor UAE Team ADQ, meerdere malen top-tien in wereldbekermanches. Ook eindigde ze als derde op het WK veldrijden in Fayetteville.