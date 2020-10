Silvan Dillier breekt sleutelbeen bij val in Brugge-De Panne

Voor Silvan Dillier is zijn optreden in de Driedaagse Brugge-De Panne in mineur geëindigd. In de WorldTour-koers aan de Belgische kust ging de Zwitser onderuit en daarbij liep hij een gebroken linkersleutelbeen op.

Voor Dillier is dit een nieuwe tegenslag sinds de coronabreak. Eerst moest hij Strade Bianche al aan zich voorbij laten gaan na een positieve coronatest. In de Tour de Wallonie en de Tour Poitou-Charentes, waar hij tiende eindigde, keerde hij dan terug in het peloton.

Het is niet voor het eerst dat Dillier zijn linkersleutelbeen heeft gebroken. Ook vorig jaar brak hij het bot bij een valpartij tijdens een trainingskamp in de Sierra Nevada. Hij miste vervolgens de Tour de France.