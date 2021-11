Silke Smulders tekent contract bij Liv Racing Xstra

Liv Racing heeft zijn zevende versterking voor 2022 binnen. Vanaf 1 januari draagt Silke Smulders het shirt van het Nederlandse WorldTeam, dat dan verder gaat onder de naam Liv Racing Xstra. De talentvolle Smulders (20) reed dit jaar voor de vrouwenploeg van Lotto Soudal.

Smulders staat te boek als een beloftevolle renster. Ze eindigde afgelopen seizoen als derde in het jongerenklassement van de Simac Ladies Tour en als vijfde in het jongerenklassement van de Giro d’Italia Donne. Dit bleef niet onopgemerkt en Liv Racing besloot Smulders uiteindelijk te benaderen. De jonge Nederlandse kon niet veel later ook een contract tekenen bij de WWT-ploeg.

“Samen met het teammanagement heb ik in de zomer gesproken over mijn persoonlijke doelstellingen en de ambities van de ploeg. Dat gesprek was heel prettig en relaxed. Het versterkte mijn positieve gevoel dat ik als buitenstaander altijd al bij dit team had”, aldus Smulders. “Liv Racing oogt voor de buitenwereld strak en professioneel. Daarnaast spreekt de aanvallende manier van koersen heel vaak tot de verbeelding. Ik ben blij dat ik daar vanaf volgend seizoen deel van mag uitmaken.”

“Wil nu langzaamaan ook leren finales te rijden”

Smulders hoopt zich volgend jaar nog verder te ontwikkelen. “Ik heb afgelopen seizoen voor het eerst op het hoogste niveau gereden. In de lastige wedstrijden met glooiende profielen heb ik me steeds redelijk gemanifesteerd. Ik zat er vaak bij en wil nu langzaamaan ook leren finales te rijden. Daarnaast zouden de voorjaarsklassiekers me in theorie moeten liggen, die heb ik tot dusver weinig gereden. Met deze transfer naar Liv Racing Xstra moet ik een volgende stap in mijn carrière kunnen zetten.”

De Nederlandse formatie versterkte zich eerder al met zes andere rensters: Eva Buurman, Amber van der Hulst, Quinty Ton, Katia Ragusa, Rachele Barbieri en Tereza Neumanova zijn nieuw bij de ploeg. Zes rensters die in 2021 al deel uitmaakten van de ploeg, blijven ook in 2022 aan boord. Dat zijn Jeanne Korevaar, Sabrina Stultiens, Ayesha McGowan, Alison Jackson, Marta Jaskulska en Valerie Demey.