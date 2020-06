Sibiu Tour verwelkomt twee WorldTour-teams woensdag 24 juni 2020 om 16:10

De Sibiu Tour gaat over een maand van start met twee WorldTour-teams. De Roemeense rittenkoers (2.1) is dit jaar de eerstvolgende meerdaagse UCI-koers op de kalender In een eerder stadium was al aangekondigd dat BORA-Hansgrohe zou starten. Daar is nu de naam van Israel Start-Up Nation bij gekomen. Ook de naam van Alpecin-Fenix staat op de deelnemerslijst. Abloc houdt de Nederlandse eer hoog.

Aanvankelijk zou het vlaggenschip van CCC van start gaan. Doordat de wedstrijd echter met drie weken is uitgesteld, heeft de Poolse formatie besloten om een afvaardiging van de opleidingsploeg te sturen. Aanvankelijk stond de Sibiu Tour gepland van 3 tot 5 juli.

De vierdaagse rittenkoers vindt plaats in de provincie Sibiu in Transsylvanië en gaat van start met een 2,5 km lange proloog in het historische centrum van de stad Sibiu. De eerste rit in lijn wordt gekenmerkt door een steile aankomst op de top van Bâlea Lac, terwijl het glooiende terrein van de tweede rit waarschijnlijk geschikt is voor aanvallers. De wedstrijd wordt afgesloten met een 12,5 km lange klimtijdrit naar Păltiniș in de ochtend en een 109 kilometer lange middagrit rond Sibiu.

Deelnemende ploegen Sibiu Tour (23-26 juli)

ABLOC CT

Akros-Excelsior-Thömus

Alpecin-Fenix

Amore e Vita

Androni Giocattoli-Sidermec

Bardiani CSF Faizanè

Bora-Hansgrohe

CCC Development Team

Cycling Team Friuli ASD

D’Amico UM Tools

Elkov-Kasper

Gazprom-RusVelo

Giotti Victoria

Israel Start-Up Nation

Mazowsze Serce Polski

Memil Pro Cycling

Meridiana Kamen

Nippo Delko One Provence

Roemeense nationale ploeg

Sangemini Trevigiani MG.K Vis VPM

Team Felbermayr Simplon Wels

Team Novák

Vini Zabù KTM

Voster ATS Team

Work Service-Dynatek-Vega Prefabbricati